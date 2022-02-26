Эксперт по геополитике Центра политико-стратегического анализа (StratPol) и вооружениям Ксавье Моро высказался об положении президента Украины Владимира Зеленского.

Эксперт по геополитике Центра политико-стратегического анализа (StratPol) и вооружениям Ксавье Моро высказался об положении президента Украины Владимира Зеленского.По мнению эксперта, Европа "бросила" политика. По его мнению, предложения помощи Владимиру Зеленскому в случае угрозы его безопасности,высказанные Великобританией и Францией, означают, что Европе не до президента Украины, но у этих стран нет запасного плана.Ксавье Моро отметил, что украинский лидер "одинок против России". Политик был наивен в своей вере западным лидерам. "Запад понимает, что с Зеленским покончено", – заявил аналитик.В пример он привел слова британского премьера БорисаДжонсона о том, что "Британия всегда помогалаправительствам в изгнании", а также заявление президента Франции Эммануэля Макрона о том, что страна не желает быть в стороне и может принять украинского лидера."ДляЗеленского все кончено", – полагает эксперт. Ксавье Моро считает президента Незалежной дилетантом в политике, который был выбран дляпримирения Украины с Россией, но со временем занял "антироссийскую позицию".Напомним, наша страна начала спецоперацию на Украине 24 февраля. Президент страны Владимир Путин объяснил, что это было вынужденной мерой, и у нашей страны не было иного пути. Он призвал украинских военных не выполнятьпреступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.