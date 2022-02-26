Во Владимирской области за сутки зарегистрировано 935 новых случаев коронавируса:
205 - во...
Во Владимирской области за сутки зарегистрировано 935 новых случаев коронавируса:
205 - во Владимире;
129 - в Муромском районе;
102 - в Ковровском районе;
71 - в Александровском районе;
60 - в Гусь-Хрустальном районе;
58 - в Собинском районе;
45 - в Киржачском районе;
44 - в городе Радужном;
43 - в Юрьев-Польском районе;
39 - в Гороховецком районе;
38 - в Меленковском районе;
28 - в Кольчугинском районе;
26 сл. в Селивановском районе;
25 - в Камешковском районе;
19 - в Суздальском районе;
2 - в Судогодском районе;
1 - в Вязниковском районе.
Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 134 582 случая заболевания