Во Владимирской области за сутки зарегистрировано 935 новых случаев коронавируса: 205 - во...

Во Владимирской области за сутки зарегистрировано 935 новых случаев коронавируса:205 - во Владимире;129 - в Муромском районе;102 - в Ковровском районе;71 - в Александровском районе;60 - в Гусь-Хрустальном районе;58 - в Собинском районе;45 - в Киржачском районе;44 - в городе Радужном;43 - в Юрьев-Польском районе;39 - в Гороховецком районе;38 - в Меленковском районе;28 - в Кольчугинском районе;26 сл. в Селивановском районе;25 - в Камешковском районе;19 - в Суздальском районе;2 - в Судогодском районе;1 - в Вязниковском районе.Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 134 582 случая заболевания