С 28 февраля в действие вступает решение ЕС о прекращении договора по упрощенной выдаче виз гражданам РФ.

С 28 февраля в действие вступает решение ЕС о прекращениидоговора по упрощенной выдаче виз гражданам РФ.Решение принято в двустороннем порядке, с момента вступленияего в действие облегченная процедура для дипломатов, участников конференций, бизнесменов,членов делегаций и других граждан из списка особой категории перестанет существовать.Члены национальных и региональных правительств России также не смогут получитьвизу по облегченной процедуре. Ранее льготные категории граждан теперьобязуются оплачивать стандартный сбор за рассмотрение заявления.Евросоюз также начал вводить санкции против отдельныхпредставителей РФ. Так, Глава МИД Латвии ЭдгарРинкевич объявил о решении заморозить активы Владимира Путина и министраиностранных дел Сергея Лаврова. Предложение поддержал верховный представитель ЕСпо иностранным делам Жозеп Боррель и министр иностранных дел Германии АнналенаБербок.Они объяснили, чтоцелью принятых мер является желание "изолировать правителей России на международномуровне ". Список российских политиков, которых внесли всанкционный список, продолжает пополняться. Среди них также Дмитрий Медведев, МихаилМишустин, Владимир Колокольцев и Сергей Иванов.Напомним,21 февраля президент России Владимир Путин признал независимость ДНР и ЛНР,после чего главы народных республик попросили его о помощи в прекращенииволнений. 24 февраля лидер РФ начал военную спецоперацию на Донбассе, из-закоторой страны Запада стали накладывать на Россию санкции.