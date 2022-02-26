С 28 февраля в действие вступает решение ЕС о прекращении
договора по упрощенной выдаче виз гражданам РФ.
С 28 февраля в действие вступает решение ЕС о прекращении
договора по упрощенной выдаче виз гражданам РФ.
Решение принято в двустороннем порядке, с момента вступления
его в действие облегченная процедура для дипломатов, участников конференций, бизнесменов,
членов делегаций и других граждан из списка особой категории перестанет существовать.
Члены национальных и региональных правительств России также не смогут получить
визу по облегченной процедуре. Ранее льготные категории граждан теперь
обязуются оплачивать стандартный сбор за рассмотрение заявления.
Евросоюз также начал вводить санкции против отдельных
представителей РФ. Так, Глава МИД Латвии Эдгар
Ринкевич объявил о решении заморозить активы Владимира Путина и министра
иностранных дел Сергея Лаврова. Предложение поддержал верховный представитель ЕС
по иностранным делам Жозеп Боррель и министр иностранных дел Германии Анналена
Бербок.
Они объяснили, что
целью принятых мер является желание "изолировать правителей России на международном
уровне ". Список российских политиков, которых внесли в
санкционный список, продолжает пополняться. Среди них также Дмитрий Медведев, Михаил
Мишустин, Владимир Колокольцев и Сергей Иванов.
Напомним,
21 февраля президент России Владимир Путин признал независимость ДНР и ЛНР,
после чего главы народных республик попросили его о помощи в прекращении
волнений. 24 февраля лидер РФ начал военную спецоперацию на Донбассе, из-за
которой страны Запада стали накладывать на Россию санкции.