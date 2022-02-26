Спецоперация на Украине продолжается. Войска ДНР и ЛНР продолжают развивать наступление на позиции Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Спецоперация на Украине продолжается. Войска ДНР и ЛНР продолжают развивать наступление на позиции Вооруженных сил Украины (ВСУ).26 февраля ВСУ обстреляли населенный пункт Верхнеторецкое. В ДНР сообщают, что огонь велся с применением мин калибра 120миллиметров.ПВО Народной милиции ДНР перехватилидве ракеты, выпущенные Незалежной из тактического ракетного комплекса "Точка-У".Снаряды не сработали, но некоторые здания повреждены, передает RT.Войска ДНР и ЛНРпродолжают развивать наступление на позиции ВСУ. Министерство обороны России сообщает, что расширены участки прорыва обороны противника. Украинская сторона при отходе взрывает за собой электроподстанции имосты.Ночью в Киеве слышались разрывы и грохот. Рядом находятся военкомат и военная часть. в настоящее время защитники Луганска делают все, чтобы диверсанты не могли попасть в город. После 23.00 город становится почти безлюдным. Рабочие после ночной смены теперь могут дойти до дома пешком, не боясь за свою безопасность, пишет РЕН ТВ. За последние днине было зарегистрировано ни одного прорыва диверсионных групп ВСУ со стороныстаницы Луганской.