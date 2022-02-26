Спецоперация на Украине продолжается. Войска ДНР и ЛНР продолжают развивать наступление на позиции Вооруженных сил Украины (ВСУ).
Спецоперация на Украине продолжается. Войска ДНР и ЛНР продолжают развивать наступление на позиции Вооруженных сил Украины (ВСУ).
26 февраля ВСУ обстреляли населенный пункт Верхнеторецкое. В ДНР сообщают, что огонь велся с применением мин калибра 120
миллиметров.
ПВО Народной милиции ДНР перехватили
две ракеты, выпущенные Незалежной из тактического ракетного комплекса "Точка-У".
Снаряды не сработали, но некоторые здания повреждены, передает RT.
Войска ДНР и ЛНР
продолжают развивать наступление на позиции ВСУ. Министерство обороны России сообщает, что расширены участки прорыва обороны противника. Украинская сторона при отходе взрывает за собой электроподстанции и
мосты.
Ночью в Киеве слышались разрывы и грохот. Рядом находятся военкомат и военная часть. в настоящее время защитники Луганска делают все, чтобы диверсанты не могли попасть в город. После 23.00 город становится почти безлюдным. Рабочие после ночной смены теперь могут дойти до дома пешком, не боясь за свою безопасность, пишет РЕН ТВ. За последние дни
не было зарегистрировано ни одного прорыва диверсионных групп ВСУ со стороны
станицы Луганской.