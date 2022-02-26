Страны Евросоюза продолжают расширять списки санкций против РФ.

Страны Евросоюза продолжают расширять списки санкций противРФ.Министр экономики Эстонии заявил о закрытии воздушногопространства страны для российских авиакомпаний. Практически в то же время обаналогичной мере заявил министр юстиции Латвии. Ранее передвижения российскихсамолетов над своей территорией ограничили Польша, Чехия и Болгария."Эстонияприсоединяется к польской инициативе и запрещает всем российским авиакомпаниямиспользовать наше воздушное пространство",– заявил Таави Аас. "Будьте уверены, воздушное пространство дляроссийских рейсов будет закрыто!", -поддержал инициативу от латвийской стороны Янис Борданс.Ранее глава МИД Латвии Эдгар Ринкевич объявил орешении внести в санкционные списки Владимира Путина, Сергея Лаврова, ДмитрияМедведева, Михаила Мишустина, Владимира Колокольцева, Сергея Шойгу и другихвысокопоставленных политиков.Инициативу поддержали в ЕС. Теперь Евросоюз упразднилоблегченную процедуру получения виз для особой категории граждан. Дипломаты,члены делегаций и другие попадающие в категорию лица будут проходить полную процедуру и платить взнос.