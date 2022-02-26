Страны Евросоюза продолжают расширять списки санкций против
РФ.
Страны Евросоюза продолжают расширять списки санкций против
РФ.
Министр экономики Эстонии заявил о закрытии воздушного
пространства страны для российских авиакомпаний. Практически в то же время об
аналогичной мере заявил министр юстиции Латвии. Ранее передвижения российских
самолетов над своей территорией ограничили Польша, Чехия и Болгария.
"Эстония
присоединяется к польской инициативе и запрещает всем российским авиакомпаниям
использовать наше воздушное пространство",
– заявил Таави Аас. "Будьте уверены, воздушное пространство для
российских рейсов будет закрыто!", -
поддержал инициативу от латвийской стороны Янис Борданс.
Ранее глава МИД Латвии Эдгар Ринкевич объявил о
решении внести в санкционные списки Владимира Путина, Сергея Лаврова, Дмитрия
Медведева, Михаила Мишустина, Владимира Колокольцева, Сергея Шойгу и других
высокопоставленных политиков.
Инициативу поддержали в ЕС. Теперь Евросоюз упразднил
облегченную процедуру получения виз для особой категории граждан. Дипломаты,
члены делегаций и другие попадающие в категорию лица будут проходить полную процедуру и платить взнос.