Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев сделал заявление о санкциях против России.

Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев сделал заявление о санкциях против России.Политик высказался на своей официальной странице "ВКонтакте". "Пора закрывать посольства на амбарные замки", – заявил он. Дмитрий Медведев отметил, что ограничения против нашей страны могут стать поводом для итогового пересмотра отношений с государствами, которые их ввелиЗампред Совбеза страны заявил, что "можно отказаться от всего", включая договор СНВ-3. По его словам, в принципе, и дипотношения "не особо нужны". Дмитрий Медведев добавил, что контакты надо продолжать, рассматривая друг друга "не иначе как в бинокли и оружейную оптику".Политик отметил, что западные санкции — это фикция, а их принятие является признаком политической импотенции из-за неспособности изменить курс нашей страны. Дмитрий Медведев заключил, что этим все сказано.Евросоюз принял новый пакет санкций, в которыйвошли государственные деятели России, в том числе президент Владимир Путин, глава МИД Сергей Лавров, премьер-министр Михаил Мишустин, а также предприятияроссийского военно-промышленного комплекса и ограничения, касающиеся визовогорежима. Это было сделано на фоне начала нашей страной спецоперации на Украине по защитеДонбасса.Напомним, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации на Украине. В свою очередь украинский лидер Владимир Зеленский о разрыведипломатических отношений с Россией.