Эдгарс Ринкевичс лично заявил о решении относительно
Николая Баскова.
Эдгарс Ринкевичс лично заявил о решении относительно
Николая Баскова.
Сообщение о внесении артиста в "список нежелательных
лиц Латвийской Республики" появилось в официальном аккаунте главы МИД
Латвии в . в тексте говорится, что Басков попал в черный список европейской
страны, так как "для Латвии не приемлема пропаганда войны и поддержка
российской агрессии против Украины".
Причиной решения властей Латвийской Республики стало
высказывание Николая Баскова относительно проводимой спецоперации. В своем
блоге в "Инстаграме" певец опубликовал
длинный в поддержку действий Российской стороны на Украине. Пост вызвал
большой резонанс в Сети, а лидеры Латвии посчитали его неприемлемым и ввели
санкции лично против Николая Баскова.
Санкции против отельных граждан РФ продолжают
вводиться многими странами ЕС. Ограничительные меры касаются политиков и других
высокопоставленных лиц. МИД Латвии уже принял решение заморозить активы Владимира Путина и Сергея Лаврова, также в
санкционнные списки внесли Дмитрия Медведева, Михаила Мишустина, Владимира
Колокольцева, Сергея Иванова и Сергея Шойгу.
Напомним, 24 февраля Владимир Путин начал военную
спецоперацию на Донбассе после признания независимости ДНР и ЛНР и начавшихся
на их территории волнений. Страны Запада стали вводить санкции против РФ и
отдельные ее высокопоставленных политиков.