Эдгарс Ринкевичс лично заявил о решении относительно Николая Баскова.

Эдгарс Ринкевичс лично заявил о решении относительноНиколая Баскова.Сообщение о внесении артиста в "список нежелательныхлиц Латвийской Республики" появилось в официальном аккаунте главы МИДЛатвии в . в тексте говорится, что Басков попал в черный список европейскойстраны, так как "для Латвии не приемлема пропаганда войны и поддержкароссийской агрессии против Украины".Причиной решения властей Латвийской Республики сталовысказывание Николая Баскова относительно проводимой спецоперации. В своемблоге в "Инстаграме" певец опубликовалдлинный в поддержку действий Российской стороны на Украине. Пост вызвалбольшой резонанс в Сети, а лидеры Латвии посчитали его неприемлемым и ввелисанкции лично против Николая Баскова.Санкции против отельных граждан РФ продолжаютвводиться многими странами ЕС. Ограничительные меры касаются политиков и другихвысокопоставленных лиц. МИД Латвии уже принял решение заморозить активы Владимира Путина и Сергея Лаврова, также всанкционнные списки внесли Дмитрия Медведева, Михаила Мишустина, ВладимираКолокольцева, Сергея Иванова и Сергея Шойгу.Напомним, 24 февраля Владимир Путин начал военнуюспецоперацию на Донбассе после признания независимости ДНР и ЛНР и начавшихсяна их территории волнений. Страны Запада стали вводить санкции против РФ иотдельные ее высокопоставленных политиков.