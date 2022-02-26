Эмманюэль Макрон пообещал поддержать сельское хозяйства в условиях нестабильности.

Эмманюэль Макрон пообещал поддержать сельское хозяйства в условиях нестабильности.По мнению Эмманюэля Макрона, украинский конфликт может затянуться надолго и к тому же ударить по Европе. Об этом он заявил во время выступления перед представителями сельхоз индустрии. Президент Франции, сказал что конфликт будет длительным и будут продолжаться кризисы, которые так или иначе с ним связаны. "Мы должны подготовиться", – добавил он. Глава государства пообещал сельскому хозяйству оказать поддержку в полной мере при нестабильном состоянии рынка.Напомним, что ранее сообщалось, что Макрон выступил за за остановку работы международной банковской системы платежей в Российской Федерации. Также Эмманюэль Макрон поддержал санкции против РФ и лично против главы государства. Также накануне Российская Федерация была лишена членства в Совете Европы. По словам российских властей, они уже готовятся к ответным мерам. Об этом рассказала Валентина Матвиенко.Напомним, что такая реакция Запада последовала после того, как президент России начал "специальную операцию" на территории соседнего государства. 21 февраля политик принял решение признать независимость ДНР и ЛНР, заручившись поддержкой Совета Федерации и Государственной Думы.