В корректировке областного бюджета предлагается выделить свыше 240 млн рублей на развитие АПК...

В корректировке областного бюджета предлагается выделить свыше 240 млн рублей на развитие АПК Владимирской области.В частности, планируется осуществить дополнительный взнос в уставный капитал АО «Владагролизинг» в размере 100 млн рублей для приобретения оборудования по производству молочной продукции, хлеба и хлебобулочных изделий.Ещё 100 млн рублей предусмотрены на возмещение части прямых понесённых затрат на реализацию 10 инвестиционных проектов по модернизации производственных мощностей по переработке молока.Кроме того, на реализацию 35 дополнительных проектов местных инициатив граждан по благоустройству сельских населённых пунктов в рамках госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий Владимирской области» планируется выделить дополнительно около 40,3 млн рублей.ФОТО: https://pixabay.com/ru/