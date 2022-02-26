В службе безопасности России сообщили о трагедии.

В службе безопасности России сообщили о трагедии.Украинский военный был расстрелян "националистамис Украины" при попытке бегства в Россию, сообщаетФСБ РФ. Военных пытался прекратить участие в боях, в ходе операции попресечению вооруженного нападения на него был ранен российский пограничник. "Представителяминационалистических формирований с территории Украины расстрелян военнослужащийВСУ, пытавшийся найти убежище в Российской Федерации в целях уклонения отучастия в боевых действиях", -говорится в сообщении.Ранее стала известно, что на территории ДНР ракета "Точка-У" упала во двор частного дома. Никтоиз людей не пострадал, однако инцидент сильно напугал местных жителей. Представителинародной республики выдвинули предположение, что снаряд был запущенвооруженными силами Украины и направлялся на расположенный неподалеку военный объект.Напомним, 24 февраля Владимир Путин объявил о начале военнойспецоперации на Донбассе. Действия России осудили в странах Запада, в связи счем стали появляться санкции против РФ и ее высокопоставленных политиков лично.Так, некоторые страны Евросоюза закрыли воздушное пространство для российской авиациии ужесточили визовый режим для дипломатов.