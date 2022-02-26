В службе безопасности России сообщили о трагедии.
В службе безопасности России сообщили о трагедии.
Украинский военный был расстрелян "националистами
с Украины" при попытке бегства в Россию, сообщает
ФСБ РФ. Военных пытался прекратить участие в боях, в ходе операции по
пресечению вооруженного нападения на него был ранен российский пограничник. "Представителями
националистических формирований с территории Украины расстрелян военнослужащий
ВСУ, пытавшийся найти убежище в Российской Федерации в целях уклонения от
участия в боевых действиях", -
говорится в сообщении.
Ранее стала известно, что на территории ДНР ракета "Точка-У" упала во двор частного дома. Никто
из людей не пострадал, однако инцидент сильно напугал местных жителей. Представители
народной республики выдвинули предположение, что снаряд был запущен
вооруженными силами Украины и направлялся на расположенный неподалеку военный объект.
Напомним, 24 февраля Владимир Путин объявил о начале военной
спецоперации на Донбассе. Действия России осудили в странах Запада, в связи с
чем стали появляться санкции против РФ и ее высокопоставленных политиков лично.
Так, некоторые страны Евросоюза закрыли воздушное пространство для российской авиации
и ужесточили визовый режим для дипломатов.