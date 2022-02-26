Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сделал заявление о реакции нашей страны на санкции США и стран Евросоюза.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сделал заявление о реакции нашей страны на санкции США и стран Евросоюза.Официальный представитель Кремля констатировал, что ограничения, которые введены против нашей страны, весьма серьезные, При этом он добавил, что "Россия готовилась к ним заблаговременно".По словам пресс-секретаря Владимира Путина, в настоящее время Россия принимаетмеры для бесперебойной работы экономики, – потенциал есть. Высказался Дмитрий Песков и об ответе нашей страны на санкции.Он отметил, что требуетсяанализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры, соответствующиеинтересам России. Ранее наша страна приняла решение о закрытии неба для авиакомпаний Болгарии, Польши и Чехии. Об этом рассказали в Росавиации.Напомним, новые ограничения Запада последовали после того, как Россия начала спецоперацию на Украине. Ранее министр экономики Эстонии государства для российских авиакомпаний. Также сделала Латвия, Болгария, Польша и Чехия. Как писали "Дни.ру", ранее глава МИД Латвии Эдгар Ринкевич сообщил о решении внести в санкционные списки ряд высокопоставленных политиков России.