Президент Польши Анджей Дуда сделал важное заявление. Он выступил с инициативой о принятии Незалежной в ряды членов ЕС.

Президент Польши Анджей Дуда сделал важное заявление. Он выступил с инициативой о принятии Незалежной в ряды членов ЕС.Политик заявил,что выступает за принятие Украины в Евросоюз в экспресс-режиме. Он предложилнемедленно предоставить ей статус кандидата на вступление.Ранее ряд стран ЕС закрыл воздушное пространство для России. Среди них Румыния, Латвия, Эстония, Польша, Чехия и Болгария.Напомним, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале военной спецоперации на Донбассе. Евросоюз и США стали вводить санкции против России и ее высокопоставленных политиков. Для российских дипломатов ужесточен режим получения виз, теперь они будут проходить стандартную процедуру и платить взнос.Как писали"Дни.ру", ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков о реакции нашей страны на санкции США и стран Евросоюза. Официальный представитель Кремля констатировал, что ограничения, которые введены против нашей страны, весьма серьезные,При этом он добавил, что "Россия готовилась к ним заблаговременно".По словам Дмитрия Пескова, сейчас наша страна принимает меры для бесперебойной работы экономики.