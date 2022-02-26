Наша страна приняла решение о закрытии неба для авиакомпаний Болгарии, Польши и Чехии. Об этом рассказали в Росавиации.

Наша страна приняла решение о закрытии неба для авиакомпаний Болгарии, Польши и Чехии. Об этом рассказали в Росавиации.Теперь воздушные судна данных стран Евросоюза смогут летать в Россию лишь по специальному разрешению. Страны ЕС же продолжают расширять списки санкций против нашей страны.Ранее министр экономики Эстонии заявил о закрытии воздушного пространства государства для российских авиакомпаний. Практически в то же время о такой же мере высказался министр юстиции Латвии. Перед этим передвижения российских самолетов над своей территорией ограничили Польша, Чехия и Болгария.Напомним, глава МИД Латвии Эдгар Ринкевич внести в санкционные списки ряд высокопоставленных политиков России. В списке Владимир Путин, Сергей Лавров, Дмитрий Медведев, Михаил Мишустин, Владимир Колокольцев, Сергей Шойгу и прочие.Инициативу поддержали в ЕС. Теперь Евросоюз отменил упрощенную процедуру получения виз для особой категории граждан. Теперь дипломаты, члены делегаций и другие будут проходить полную процедуру и платить взнос.Как писали "Дни.ру", 24 февраля президент России Владимир Путин подписал указ о начале спецоперации на Украине по демилитаризации и денацификации. Российский лидер заявил, что гражданскому населению Незалежной ничто не угрожает, Наша страна ликвидирует лишь объекты военной инфраструктуры Украины.