Ранее небо над своей территорией закрыли для российской авиации Латвия и Эстония.

Ранее небо над своей территорией закрыли для российскойавиации Латвия и Эстония.Правительство Румынии объявило о закрытии своего воздушногопространства для российских авиакомпаний в связи с военной спецоперацией наДонбассе. "Румыния начала процедуру приостановления правапролета над ее территорией, а также права посадки на территории Румынии длявоздушных судов, которые принадлежат компаниям РФ", – заявил представитель правительства страны по печати ДанКэрбунару.Решение было принято на заседании рабочей группы по урегулированию ситуациивокруг Украины, в ходе которого также объявили о подготовке процедуры по выходуРумынии из Международного инвестиционного банка.Ранее представители других стран Евросоюза объявили озакрытии своего воздушного пространства. Первыми были Польша,Чехия и Болгария, далее к ним присоединились Латвия и Эстония. Россия также свое воздушное пространство для некоторых стран ЕС.Напомним, 24 февраля президент России Владимир Путин объявило начале военной спецоперации на Донбассе. Евросоюз и США стали вводить санкциипротив РФ и ее высокопоставленных политиков. Для российских дипломатов ужесточенрежим получения виз, теперь они будут проходить стандартную процедуру и платитьвзнос.