Ранее небо над своей территорией закрыли для российской
авиации Латвия и Эстония.
Ранее небо над своей территорией закрыли для российской
авиации Латвия и Эстония.
Правительство Румынии объявило о закрытии своего воздушного
пространства для российских авиакомпаний в связи с военной спецоперацией на
Донбассе. "Румыния начала процедуру приостановления права
пролета над ее территорией, а также права посадки на территории Румынии для
воздушных судов, которые принадлежат компаниям РФ", – заявил представитель правительства страны по печати Дан
Кэрбунару.
Решение было принято на заседании рабочей группы по урегулированию ситуации
вокруг Украины, в ходе которого также объявили о подготовке процедуры по выходу
Румынии из Международного инвестиционного банка.
Ранее представители других стран Евросоюза объявили о
закрытии своего воздушного пространства. Первыми были Польша,
Чехия и Болгария, далее к ним присоединились Латвия и Эстония. Россия также свое воздушное пространство для некоторых стран ЕС.
Напомним, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил
о начале военной спецоперации на Донбассе. Евросоюз и США стали вводить санкции
против РФ и ее высокопоставленных политиков. Для российских дипломатов ужесточен
режим получения виз, теперь они будут проходить стандартную процедуру и платить
взнос.