Владимир Жириновский болен коронавирусом, состояние политика
ухудшилось.
Владимир Жириновский болен коронавирусом, состояние политика
ухудшилось.
Глава Либерально-демократической партии России
(ЛДПР) Владимир Жириновский попал в больницу в начале февраля из-за заражения новым
вирусом. За состоянием политика внимательно следят, однако информация поступает
противоречивая. Теперь стало известно, что ситуация ухудшилась настолько, что
Жириновского ввели в медикаментозную кому и подключили к ИВЛ.
Ранее стало известно, что поражение легких достигает 75%, легкие
стали отказывать. Политик с трудом говорил и дышал, также ему диагностировали
двусторонний отит и анемию. Говорили, что из-за низкого уровня железа может потребоваться
переливание крови.
В пресс-службе ЛДПР опровергали информацию о тяжелом
состоянии Владимира Жириновского, однако теперь известно об ухудшении. Новость о
подключении 75-летнего политика к аппарату искусственной вентиляции легких появилась
в телеграм-канале Mash.
Буквально на прошлой неделе заместитель
руководителя фракции ЛДПР Ярослав Нилов заявил, что Владимиру Вольфовичу значительно лучше и поблагодарил народ
за поддержку. Сын Жириновского коротко высказался о здоровье отца: "Только
живи".