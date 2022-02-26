Владимир Жириновский болен коронавирусом, состояние политика ухудшилось.

Владимир Жириновский болен коронавирусом, состояние политикаухудшилось.Глава Либерально-демократической партии России(ЛДПР) Владимир Жириновский попал в больницу в начале февраля из-за заражения новымвирусом. За состоянием политика внимательно следят, однако информация поступаетпротиворечивая. Теперь стало известно, что ситуация ухудшилась настолько, чтоЖириновского ввели в медикаментозную кому и подключили к ИВЛ.Ранее стало известно, что поражение легких достигает 75%, легкиестали отказывать. Политик с трудом говорил и дышал, также ему диагностировалидвусторонний отит и анемию. Говорили, что из-за низкого уровня железа может потребоватьсяпереливание крови.В пресс-службе ЛДПР опровергали информацию о тяжеломсостоянии Владимира Жириновского, однако теперь известно об ухудшении. Новость оподключении 75-летнего политика к аппарату искусственной вентиляции легких появиласьв телеграм-канале Mash.Буквально на прошлой неделе заместительруководителя фракции ЛДПР Ярослав Нилов заявил, что Владимиру Вольфовичу значительно лучше и поблагодарил народза поддержку. Сын Жириновского коротко высказался о здоровье отца: "Толькоживи".