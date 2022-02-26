С 26 февраля Киевский метрополитен будет работать только в режиме убежища для граждан. Об этом заявил киевский городской голова Виталий Кличко. Кличко подчеркнул, что движение поездов в ..

С 26 февраля Киевский метрополитен будет работать только в режиме убежища для граждан. Об этом заявил киевский городской голова Виталий Кличко.Кличко подчеркнул, что движение поездов в столичной подземке прекращено. Ранее для укрытия жителей было выделено лишь несколько станций Святошинско-Броварской, Красной линии киевского метро. Стоит отметить, что некоторые из станций Киевского метрополитена являются самыми глубокими в мире: они находятся на глубине более 100 метров под землей.