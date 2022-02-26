В Кольчугинском районе планируется масштабная модернизация теплоэнергетического комплекса. Проект...

В Кольчугинском районе планируется масштабная модернизация теплоэнергетического комплекса.Проект развития теплоэнергетического комплекса Кольчугинского района включает строительство в ближайшие два года 13 новых блочно-модульных котельных (они заменят две неэффективные) и 6 участков тепловых сетей. Размер требуемого займа – более 1,6 млрд рублей. Финансирование на осуществление поставленной задачи планируют получить благодаря инфраструктурному займу, рассчитанному на 15 лет по ставке 3,5 процентов годовых.ФОТО: https://pixabay.com/ru