Киевский городской голова Виталий Кличко объявил об изменении длительности комендантского часа в украинской столице. Теперь он будет действовать с 17:00 до 08:00. Градоначальник пояснил, что ..

Киевский городской голова Виталий Кличко объявил об изменении длительности комендантского часа в украинской столице. Теперь он будет действовать с 17:00 до 08:00.Градоначальник пояснил, что такая мера необходима для более эффективной защиты города и его жителей. Кличко подчеркнул, что все находящиеся на улицах в это время люди будут считаться вражескими диверсантами.Напомним, что комендантский час в Киеве был введен 24 февраля и прежде действовал с 22:00 до 07:00.