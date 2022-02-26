МИД России осудило действия Киева.

МИД России осудило действия Киева.Власти Украины попросили граждан встать на защиту страны, а потому даже решились раздать оружие всем добровольцам. Так, киевляне за несколько часов разобрали около десяти тысяч автоматов. Мария Захарова, являющаяся официальным представителем российского министерства иностранных дел, осудила происходящее.Захарова решила порассуждать о последствиях, к которым может привести выдача оружия всем, кто пожелает. Она заявила, что следующий шаг – это освободить арестантов из тюрем. "Это просто конец", – заявила представительница МИД. Она также отметила, что это все может перерасти в бойню. Об этом политик заявила в эфире "Первого канала", приняв участие в передаче "Большая игра".Напомним, несколько дней назад президент Российской Федерации согласился признать самопровозглашенные республики ДНР и ЛНР, а уже на следующий день члены Совета федерации и депутаты Государственной думы утвердили договор о взаимопомощи. 24 февраля Россия начала "специальную операцию" на территории Украины, которая, по словам президента Путина, нацелена на "демилитаризацию и денацификацию" страны. Также глава государства подчеркнул, что об этом его попросили представители ЛНР и ДНР.