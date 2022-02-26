Украина отказалась от переговоров с Россией, поскольку Киев не устроили выдвинутые российской стороной условия. Об этом заявили представители офиса президента Украины Владимира ..

Украина отказалась от переговоров с Россией, поскольку Киев не устроили выдвинутые российской стороной условия. Об этом заявили представители офиса президента Украины Владимира Зеленского.Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что украинская сторона отказалась от проведения переговоров с Москвой. В связи с этим российская спецоперация на Украине была возобновлена после приостановки.