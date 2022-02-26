Профилактические рейды проходили с 21 по 25 февраля. За это время проверили 25 единиц общественного...

Профилактические рейды проходили с 21 по 25 февраля. За это время проверили 25 единиц общественного транспорта. Экипажи во время работы использовали маски. С пассажирами, которые на момент проверки ехали без масок, проведены профилактические беседы. Всего выявлено 7 нарушений, составлено 2 административных протокола.Мэрия напоминает - законодательство предусматривает значительные штрафные санкции за нарушение «масочного» режима: предупреждение или штраф до 30 тыс. руб. - для граждан, от 10 до 50 тыс. руб. - для должностных лиц, от 30 до 50 тыс. руб. - для индивидуальных предпринимателей и от 100 до 300 тыс. руб. - для юридических лиц.ФОТО: Администрация города Владимира