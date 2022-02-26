Февраль заканчивается. И важно не забыть про день Святого Мопсантина, когда владельцы мопсов...

Февраль заканчивается. И важно не забыть про день Святого Мопсантина, когда владельцы мопсов собираются вместе, хвастаются гладкой шерсткой, ярким костюмом или размером пузика своего питомца. Зрителей Вестей мы тоже не оставим без умиления. И вместе с Юлей Шуваловой отправляемся в гости к мопсу Филе.Хрюкающее чудо, так в семье называют Филю. Большую часть времени он проводит на диване, меланхолично созерцая всё вокруг и мирно посапывая. К таким особенностям породы приходится привыкать. Таким "громким" сном мопсы регулярно будят своих хозяев.Юлия Шумкина, хозяйка Фили: «Храпит очень сильно, что трясутся даже стены во всей квартире».Мопсы рядом с человеком уже больше трех тысяч лет. Они были выведены в Китае и жили во дворцах. Там, относились к ним, как к королям. У них были свои комнаты и даже прислуга! Лапы мопсам не нагружали, носили "плюшевых" на руках. А всё, потому что китайцы видели в складочках на лбу у собак иероглифы, обозначающие императорский знак.Считают мопсов и завоевателями... Еды. Они любят всё. Сыр, яблоки, орехи. Аппетит отменный. Есть Филя готов каждые 5 минут. Как только чувствует манящий запах, сразу мчится на кухню. И такой трогательной мордочке невозможно отказать.Арина Шумкина, хозяйка Фили: «Самое любимое его лакомство - это блины. За блины он готов сделать всё. Когда мама готовит блины, он сидит с ней на кухне, наблюдает весь процесс, чтобы первый блинчик достался только ему».Мопсы сообразительны и умны. За счет слабости к еде, их легко дрессировать. Хозяев понимают с полуслова. Но иногда бывают и упрямы.Дарья Шумкина, хозяйка Фили: «Филю я начала обучать командам для того, чтобы он был дисциплинированным и послушным. Обучать командам его было не очень легко, так как он был маленький и не сосредотачивал свое внимание на нужные нам цели. В итоге у меня получилось и он знает более 5 команд».Мопсы не любят спорт и на марафонские забеги с хозяином не пойдут. Из-за особенной дыхательной системы собака не приспособлена к длительному движению на большой скорости. Ей ближе спокойная и размеренная прогулка. А еще лучше понежиться с хозяином в кровати. Дружелюбный характер мопса делает его превосходным другом. Пёс проявляет теплые чувства к каждому. Хозяева шутят, любви мопса хватит на всех. Юлия Шувалова "Вести Владимир"