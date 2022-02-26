В Департаменте социальной защиты населения подвели итоги проведения комплексных...

В Департаменте социальной защиты населения подвели итоги проведения комплексных физкультурно-оздоровительных, спортивных и культурно массовых мероприятий в стационарных учреждениях Владимирской области в 2021 году.28 физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых областных мероприятий, 7 всероссийских соревнований, а также международный фестиваль по чир-спорту «Яркие! Майские! Твои!» состоялись на территории региона в прошлом году.Отмечается, что на протяжении 5 лет в рейтинге из 67 регионов России Владимирская область прочно удерживает 3 место (после Санкт-Петербурга и Свердловской области) по количеству проведённых спортивных и культурно-массовых мероприятий для инвалидов, проживающих в домах-интернатах.ФОТО: https://pixabay.com/ru/