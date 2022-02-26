В этом случае софинансирование муниципалитета окажется меньше.

Врио губернатора Александр Авдеев посетил Кольчугино. Он побывал в Центре культуры, молодёжной политики и туризма, а также обсудил жителями и местной администрацией вопросы создания новых объектов социальной инфраструктуры.Сейчас чиновники ведут претензионную работу с подрядчиком, который ремонтировал крышу ДК.«Договорились, что в марте приедем, посмотрим, как компания устраняет свои ошибки, утепляет крышу. Будем думать, как приступить к обновлению помещений», – рассказал Александр Авдеев.Кольчугинцев также волновали вопросы ремонта общественной бани и судьба недостроенного блока школы №4. Ранее руководству района поставили задачу подумать над реновацией «законсервированного» объекта. Решено использовать здание по основному профилю.«Ведётся работа по приведению учреждения в соответствие с образовательными нормами. Стоимость проектных работ – 9 млн рублей. Рассматривается вопрос выделения финансирования», - пояснили в Белом доме.Ещё одна давняя проблема - . Благодаря , местные власти получили проект нового ФОКа. Однако на этом дело застопорилось.«Место его расположения − территория стадиона «Металлург». ПСД предстоит доработать и пройти госэкспертизу. Идёт поиск источников финансирования. Федеральная программа утверждена до 2024 года. Однако департамент физической культуры и спорта готов включить возведение сооружения в региональную программу», - пояснили редакции «33Live.Ru» в пресс-службе главы региона.Александр Александрович обсудил с горожанами и благоустройство сквера имени Ленина. Разрабатывается дизайн-проект. Привести парк в порядок намерены в рамках программы «Формирование комфортной городской среды». Задумку начнут реализовывать уже в этом году.