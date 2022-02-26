Во Владимире 30-летняя местная жительница украла более 156 тысяч рублей. Женщина работала начальником почтового отделения связи и воспользовалась своим служебным положением. «Следствием

Во Владимире 30-летняя местная жительница украла более 156 тысяч рублей. Женщина работала начальником почтового отделения связи и воспользовалась своим служебным положением. «Следствием установлено, что с 01 сентября по 21 октября .2021 года, являясь начальником отделения почтовой связи «Сновицы-601280», используя свое служебное положение, Л. совершила присвоение денежных средств, принадлежащих ФГУП «Почта России», на общую сумму более