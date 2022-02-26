Специалисты муниципального «Центра управления городскими дорогами» продолжают работы по ремонту...

Специалисты муниципального «Центра управления городскими дорогами» продолжают работы по ремонту дорожных повреждений литой асфальтобетонной смесью. Она отличается повышенным содержанием битума и минерального порошка, что увеличивает его прочность к эксплуатационным нагрузкам, виброустойчивость и водонепроницаемость. При температуре укладки 200-220 градусов Цельсия смесь имеет литую консистенцию, что исключает необходимость ее уплотнения и позволяет применять при отрицательных температурах наружного воздуха и выпадении незначительных осадков.Накануне работы по точечному ремонту дорожного покрытия прошли на улицах Никитской, Институтский городок, в мкр. Пиганово и на дороге на Юрьев-Польский. Израсходовано более 3,5 тонн литой асфальтобетонной смеси.ФОТО: Администрация города Владимира