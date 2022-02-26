Во Фрунзенском районном суде рассмотрели уголовное дело о превышении сотрудником полиции...

Во Фрунзенском районном суде рассмотрели уголовное дело о превышении сотрудником полиции должностных полномочий.Как сообщает пресс-служба суда, мужчина, будучи оперуполномоченным ОУР ОП №3 УМВД России по г. Владимиру, в декабре прошлого года на дежурстве получил информацию о нахождении в отделе полиции человека, который был доставлен в связи с поступившим сообщением о совершении им противоправных действий. Подсудимый, явно превышая свои должностные полномочия, приказал подозреваемому повернуться лицом к стене и свести руки за спиной. После этого, оперуполномоченный связал руки задержанного пластиковым хомутом и потребовал сообщить ему пароль для входа в его мобильный телефон. В ответ мужчина получил отказ, и тогда применил физическую силу.Приговором Фрунзенского районного суда г. Владимира полицейского признали виновным. Ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 3 года 10 месяцев с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Осужденный взят под стражу в зале суда.ФОТО: https://pixabay.com/ru/