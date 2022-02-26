В честь февральского дня памяти Пушкина вспомним историю дуэльных пистолетов и вместе рассмотрим...

В честь февральского дня памяти Пушкина вспомним историю дуэльных пистолетов и вместе рассмотрим уникальные экспонаты.Серж Лифарь в дуэльном поединке с маркизом де Куэвасом. На шпагах до первой крови. Как положено с секундантами. И в строжайшей тайне. И это в марте 1958-го, когда все о дуэлях давно забыли. Именно он эмигрант из России, любимец мировой балетной публики Серж Лифарь впервые за 100 лет после смерти Пушкина на парижской выставке представит "Лепажа стволы роковые"- пистолет, из которого был убит Поэт. В саму же историю дуэльных пистолетов за несколько веков вплелись многие имена и судьбы представителей разных эпох - от поэтов и танцовщиков до политиков и дипломатов.Елена Петрова, хранитель коллекции оружия Владимиро-Суздальского музея-заповедника: «Дуэльные пистолеты и дуэль - это целая наука. И вот дуэльные пистолеты изготавливали парами и отличались только цифрой 1 или 2 на стволе».Небольшая, но очень интересная... Так говорит о коллекции оружия Владимиро-Суздальского музея-заповедника хранитель Елена Петрова. Ружья, пистолеты, шпаги и сабли, тесаки, пулеметы, автоматы. От образцов 11-ого века и заканчивая серединой 20-го. И конечно, гордость коллекции - пистолеты из бывших дворянских имений Воронцовых- Дашковых, Трегубовых, Храповицких. Некоторые образцы в 1931 году попали в музей из Оружейной палаты, множество подарены частными лицами. Всего на вооружении - более тысячи предметов.Дуэли в Европе появились в 14 веке. В Россию модный кровавый ритуал пришел спустя 3 столетия. Первым борьбу с ним начнёт Пётр Великий. Строгий запрет на дуэли наложит и Екатерина 2. Он продержится чуть больше века. Яростными противниками дуэлей были Наполеон и Николай I. Но даже самые суровые меры не смогли поединки искоренить. Их расцвет придется на середину 19 века. Чуть позже дуэли между офицерами даже узаконят. Защита права на самоуважение, офицерская честь ставились выше человеческой жизни.Елена Петрова хранитель коллекции оружия Владимиро-Суздальского музея-заповедника: «Но как бы то ни было, дуэль - лекарство от любви и скуки в России тоже закрепилась».Каждый пистолет, говорит Елена Петрова, произведение искусства. Двух одинаковых не встретить. Эти выполнены в Западной Европе и скорее всего - охотничьи. Над ними работали сразу несколько мастеров. Стволы - одни из самых дорогих компонентов, без малейшей зарубки делали ствольщики-литейщики или кузнецы. Дальше работу передавали ложечникам: ствол крепили на деревянное ложе. Использовали сверхпрочный палисандр. Замок у пистолета 18 века был кремнёвым. Рукоять и ложе украшались орнаментами , резьбой, инкрустацией.Елена Петрова хранитель коллекции оружия Владимиро-Суздальского музея-заповедника: «Два интересных переплетенных дракона, на самом стволе накладка в виде человека в высокой шапке, здесь буйный растительный орнамент . Дальше переворачиваем пистолет и чудеса продолжаются здесь».Вазы с цветами, скоморохи или сатиры ... Плачущая девушка среди цветов, лев, маскарон. Уникальная кремнёвая пара из коллекции Владимира Семёновича Храповицкого. Настоящие шедевры оружейного искусства, как и первые кавалерийские пистолеты.Елена Петрова хранитель коллекции оружия Владимиро-Суздальского музея-заповедника: «У кавалеристов тоже были 2 пистолета - справа и слева висели ольстеры, сумки кожаные и в каждом по пистолету, а если присмотреться, наверное, шутник был, не лишенный чувства юмора создатель пистолета».Мифические существа в обнимку, водяной то ли с русалкой или сиреной - символом смерти, на замочной личине - драконы. Уж точно есть чем развлечься владельцу пистолетов, разглядывая искусную работу оружейных мастеров, шутит Елена Петрова. "Евгений Онегин" - единственный пример в русской поэзии, где правдоподобно описан Пушкиным процесс заряжения кремнёвого пистолета. Поэтом пропущены лишь 2 операции - засыпка в ствол пороха и его пыжевание. Тоже наука. Но сам поэт дрался не на "онегинских" пистолетах, а на капсульных с ударным замком. Похожие есть и на хранении владимирских музейщиков. Они из коллекции дворянской семьи знаменитого архитектора, академика Игоря Александровича Столетова. Ласковая русская фамилия "Сметанкин" украшает грозное дуэльное оружие - капсульный пистолет. Фактов о владельце нет.Елена Петрова хранитель коллекции оружия Владимиро-Суздальского музея-заповедника: «Может это мастер может целая мастерская , но вот коллеги говорят хороший уровень исполнения, кто узнает , кто услышит - буду благодарна за любую информацию об этом человеке».Знаменитые мастера существовали в каждой стране. Свои есть и в музее- заповеднике. По подлинникам реставраторы по металлу восстановят любую деталь.Елена Петрова хранитель коллекции оружия Владимиро-Суздальского музея-заповедника: «Вот совершенно новая деталь - замок и также вот пластина, например, здесь подлинная, а здесь нужно было восстановить».Один ствол хорошо, а 4 , шесть или больше - лучше! Так думали уже создатели массивного многоствольного пистолета. Сегодня его можно встретить в исторической хронике или фантастическом фильме..Елена Петрова хранитель коллекции оружия Владимиро-Суздальского музея-заповедника: «Бундельревольвер-пеппербокс - изобретение англичан, но вот они хотели повысить скорострельность 4 ствола - это еще немного, до 30-ти».К сожалению, в коллекции до сих пор нет самой дуэльной коробки для хранения парных пистолетов. Но музейщики надеются, такой экспонат обязательно появится. Продолжение есть и у истории пистолетов, из которых был убит Пушкин. Однажды они побывали и в России, после визита во Францию Михаила Горбачева. В 1989-ом он предложит президенту Миттерану подарить пистолеты Пушкинскому музею Санкт- Петербурга. Из-за чего разразится настоящий скандал. Памятник смертельной вражды так и остался на вечном хранении в Парижском Амбуазе. Татьяна Воронцова. Илья Хлудов. Вести- Владимир.