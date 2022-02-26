С начала пандемии COVID-19 в регионе обнаружен у 134 582 владимирцев.

Во Владимирской области на 26 февраля выявлено 935 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Роспотребнадзора.Во Владимире диагноз подтвердился у 205 человек. Ещё 129 жителей подхватили опасный вирус в Муромском, 102 - в Ковровском, 28 - в Кольчугинском, 71 - в Александровском, 43 - в Юрьев-Польском, 60 - в Гусь-Хрустальном, 2 - в Судогодском, 58 - в Собинском, 45 - в Киржачском, 25 - в Камешковском, 39 - в Гороховецком, 38 - в Меленковском, 1 - в Вязниковском, 19 - в Суздальском и 26 - в Селивановском районах, а также 44 - в ЗАТО Радужный.С начала пандемии COVID-19 в регионе обнаружен у 134 582 владимирцев. Тройка лидеров среди городов и районов выглядит следующим образом: 36 373 заболевших во Владимире, 15952 - в Ковровском и 14412 - в округе Муром.Дорогие читатели, узнать о всех важных новостях Владимира и области вы можете в группах «33Live.Ru» социальных сетях и в . Если вы стали очевидцем какого-то события, присылайте свои фотографии, видео и новости в личные сообщении.