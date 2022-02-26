Во Владимирской области на развитие сельского хозяйства дополнительно выделят 240 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора. «Порядка 100 млн рублей получит АО ..

Во Владимирской области на развитие сельского хозяйства дополнительно выделят 240 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора.«Порядка 100 млн рублей получит АО «Владагролизинг». Цель - обеспечение аграриев оборудованием для производства молочной продукции, хлеба и хлебобулочных изделий», - добавили в обладминистрации.Ещё 100 млн рублей направят на возмещение затрат на реализацию 10 инвестиционных проектов по модернизации производственных мощностей по переработке молока.На 35 проектов граждан по благоустройству в рамках госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий» потратят ещё около 40,3 млн рублей.