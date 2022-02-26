В рамках Года культурного наследия народов России, объявленного Президентом России, сегодня с 11:45...

В рамках Года культурного наследия народов России, объявленного Президентом России, сегодня с 11:45 до 17:00 в областной научной библиотеке пройдёт фестиваль «Колесо Калевалы». Мероприятие проводится при содействии Киноконцерна «Мосфильм» и Областного Центра народного творчества. Вход свободный.ПРОГРАММА:11:45 – 12:15 - Уличные забавы12:00 – «О чём поёт ка́нтеле…»История создания карело-финского поэтического эпоса «Калевала»Литературная композиция «Я одну задумал думу быть готовым к песнопенью…» в исполнении Заслуженного артиста России Николая Мальцева:Руны из карело-финского поэтического эпоса «Калевала»;-отрывок из стихотворения Ивана Куратова «Закар ордын» (на языках коми и русском);-фрагмент спектакля по повести Н.С. Лескова «Очарованный странник».12:45 – «Мельница Сампо»Чтение эпоса «Калевала» для детей12:30 – Мастер-шоу «Секреты хозяйки Ло́ухи»Прядение на финской прялкеМастер О. Журавлёва13:00 – «Девичьи премудрости красавицы А́йно»Мастер-классы по изготовлению оберегов (куклы-рванки), этно-браслетов, лепка фигурок из глины, изготовление открыток с пожеланиями на финно-угорских языках.Мастера Ю.Митрофанова, Е.Елисеева14:00 – «Мифы и легенды Ма́сторава»Рассказ о традициях и культуре народов МордовииФинно-угорское общество «Кидекша».14:00 – «Морожены песни»Фольклорный спектакль по сказкам Степана Писахова и Бориса Шергина.в исполнении студентов Владимирского областного колледжа культуры и искусства15:00– Фильм «Сампо» (реж. А. Птушко, 1958, 98 мин.)По мотивам эпоса «Калевала».ФОТО: Администрация Владимирской области