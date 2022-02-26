В рамках Года культурного наследия народов России, объявленного Президентом России, сегодня с 11:45...
В рамках Года культурного наследия народов России, объявленного Президентом России, сегодня с 11:45 до 17:00 в областной научной библиотеке пройдёт фестиваль «Колесо Калевалы». Мероприятие проводится при содействии Киноконцерна «Мосфильм» и Областного Центра народного творчества. Вход свободный.
ПРОГРАММА:
11:45 – 12:15 - Уличные забавы
12:00 – «О чём поёт ка́нтеле…»
История создания карело-финского поэтического эпоса «Калевала»
Литературная композиция «Я одну задумал думу быть готовым к песнопенью…» в исполнении Заслуженного артиста России Николая Мальцева:
Руны из карело-финского поэтического эпоса «Калевала»;
-отрывок из стихотворения Ивана Куратова «Закар ордын» (на языках коми и русском);
-фрагмент спектакля по повести Н.С. Лескова «Очарованный странник».
12:45 – «Мельница Сампо»
Чтение эпоса «Калевала» для детей
12:30 – Мастер-шоу «Секреты хозяйки Ло́ухи»
Прядение на финской прялке
Мастер О. Журавлёва
13:00 – «Девичьи премудрости красавицы А́йно»
Мастер-классы по изготовлению оберегов (куклы-рванки), этно-браслетов, лепка фигурок из глины, изготовление открыток с пожеланиями на финно-угорских языках.
Мастера Ю.Митрофанова, Е.Елисеева
14:00 – «Мифы и легенды Ма́сторава»
Рассказ о традициях и культуре народов Мордовии
Финно-угорское общество «Кидекша».
14:00 – «Морожены песни»
Фольклорный спектакль по сказкам Степана Писахова и Бориса Шергина.
в исполнении студентов Владимирского областного колледжа культуры и искусства
15:00– Фильм «Сампо» (реж. А. Птушко, 1958, 98 мин.)
По мотивам эпоса «Калевала».
ФОТО: Администрация Владимирской области