За последние сутки во Владимирской области выявлено 935 случая заражения коронавирусом. Это на 428 меньше, чем накануне. Госпитализировано 132. На 27 меньше, чем днем ранее. Всего лабораторно

За последние сутки во Владимирской области выявлено 935 случая заражения коронавирусом. Это на 428 меньше, чем накануне. Госпитализировано 132. На 27 меньше, чем днем ранее. Всего лабораторно подтверждённых случаев заболевания COVID-19 в нашем регионе теперь 134 582. В лидерах по приросту Владимир – 205 заболевших за сутки. Муром на втором месте – 129. На третьем –