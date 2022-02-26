Украинские военные не хотят гибнуть за олигархов и националистов, поэтому складывают оружие, написал в своем телеграм-канале спикер Госдумы Вячеслав Володин. По его словам, Россия больше всех заинтересована в мире на Украине.

Украинские военные не хотят гибнуть за олигархов и националистов, поэтому складывают оружие, написал в своем спикер Госдумы Вячеслав Володин. По его словам, Россия больше всех заинтересована в мире на Украине.Солдаты ВСУ не хотят погибать за режим, который продал суверенитет Украины, заявил Володин. Он отметил, что официальный Киев действует по указке Вашингтона и Брюсселя, что не нравится простым украинцам."Во-вторых, никто не хочет гибнуть за олигархов и националистов. Они разграбили страну, обладающую огромным потенциалом", – констатировал спикер.По словам Володина, коррумпированное правительство Украины думает только о своих интересах и хочет сохранить власть любой ценой. "Неудивительно, что многие украинские чиновники и бизнесмены уже сбежали за рубеж", – добавил политик.Еще одна причина сдачи украинских солдат – понимание того, что их семьям ничего не угрожает, считает Володин. По его словам, граждан Украины нужно спасать от неонацистов, которые наносят удары по жилым кварталам городов."Россия больше, чем кто бы то ни было, заинтересована, чтобы на украинской земле наступил мир, которого там нет уже восемь лет. И те, кто сегодня сложил оружие, это понимают. Это единственно правильный путь", – заключил политик.Президент Владимир Путин 24 февраля объявил о начале спецоперации на Украине. Ее цель – демилитаризация и денафикация страны. Российский лидер призвал украинских военнослужащих сложить оружие.