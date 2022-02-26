Президент Украины Владимир Зеленский спешно покинул Киев. Об этом в своем телеграм-канале сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Президент Украины Владимир Зеленский спешно покинул Киев. Об этом в своем сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин."Его не было уже вчера в столице Украины", – сообщил политик.По словам Володина, Зеленский вместе с окружением сбежал во Львов. Там украинскому лидеру и его помощникам оборудовали место для проживания."Все видео, которые он публикует в социальных сетях, записаны заранее", – уточнил Володин.Спикер сообщил, что депутатов Верховной Рады, которые хотели встретиться с президентом, пригласили во Львов. "Зеленский находится под охраной неонацистов", – добавил политик.Президент Владимир Путин 24 февраля объявил о начале спецоперации на Украине. Ее цель – демилитаризация и денафикация страны. Российский лидер призвал украинских военнослужащих сложить оружие.В Минобороны сообщили, что сопротивление в основном оказывают националистические батальоны. Радикалы при отходе взрывают за собой электроподстанции и мосты через реки.Новость дополняется.