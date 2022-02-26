В этом году в рамках региональной программы модернизации первичного звена национального проекта...

В этом году в рамках региональной программы модернизации первичного звена национального проекта «Здравоохранение» Юрьево-Польская центральная районная больница получит 4 единицы современного медоборудования: наркозный дыхательный аппарат с функцией анестезии, оснащённый дыхательным автоматом, монитором концентрации кислорода и углекислого газа и другими системами контроля и три аппарата для холтеровского мониторирования сердечной деятельности.Амбулаторно-поликлиническая служба центральной районной больницы также получит легковой автомобиль для оказания медпомощи пациентам на дому, забора анализов и доставки лекарственных средств.Кроме того, в Юрьево-Польском районе начнутся капитальные ремонты фельдшерско-акушерских пунктов в сёлах Фроловское и Шихобалово.