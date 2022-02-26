Дмитрий Медведев отреагировал на введенные Европой ограничительные меры.

Дмитрий Медведев отреагировал на введенные Европойограничительные меры.Евросоюз продолжает накладывать санкции на Россию и еевысокопоставленных политиков. Дмитрий Медведев, как и президент России, министробороны, министр иностранных дел и другие, оказался в санкционных списках. ЕСналожил ограничения на счета и принял решение заморозить активы представителейроссийской власти.Зампред Совбеза высказал свое мнение относительно мерЗапада. Он заявил, что ни он, ни члены его семьи не имеют никаких иностранныхсчетов или имущества. "Эти чудесные запреты ничего не изменят,операция по защите Донбасса будет проведена в полном объеме",– отметил политик.Также Еврокомиссия приняла решение о приостановке членстваРоссии в Совете Европы. Медведев заявил, что это дает возможностьвозобновить ряд мер пресечения тяжких преступлений. "Хорошаявозможность восстановить ряд важных институтов для предотвращенияособо тяжких преступлений в стране – типа смертной казни дляопаснейших преступников, которая, кстати, активно применяется в США и Китае",– заявил зампред.Напомним, санкции против России стали вводиться странами Западаиз-за признания независимости ДНР и ЛНР и последующей военной операции РФ наДонбассе.