Сейчас 55-летнего подозреваемого проверяют на причастность к другим таким же преступлениям

Житель Собинского района Владимирской области совершил похищение товаров из магазина. Сумма добычи составила 181 тысячу рублей. Об этом сообщили в УМВД по Владимирской области.По сведениям полиции, 55-летний подозреваемый проник в магазин, повредив оконную раму, вынес товары и скрылся. До этого им же было совершено аналогичное преступление – им был ограблен храм (там сумма составила 60 тысяч рублей). Украденные товары фигурант дела продавал.Подозреваемый сознался в совершенном. Сейчас возбуждено уголовное дело по ст. 158 – кража. Расследование данного дела продолжается – сотрудники полиции устанавливают причастность фигуранта к другим подобным преступлениям.