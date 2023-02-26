Во Владимире будет доработан проект планировки зоны между застройкой и парком Дружба. Сегодня,...

Во Владимире будет доработан проект планировки зоны между застройкой и парком "Дружба".Сегодня, 26 февраля состоялось открытие "Лыжни Прокуророва" - марафон памяти олимпийского чемпиона, Почетного гражданина города Владимира Алексея Прокуророва.Поддержка и развитие физкультуры и спорта невозможны без новых профильных школ и обновленной инфраструктуры. Лыжня и школа Прокуророва должны стать точками роста, с которых начинается новая жизнь любимого нами парка "Дружба".Глава города Владимира Дмитрий Наумов:"Считаю, что проект планировки территории между Парком "Дружба" и сложившейся городской застройкой, представленный на общественных обсуждениях, необходимо отправить на доработку. В проекте должно быть учтено мнение всех заинтересованных сторон"Парк должен быть современным местом комфортного отдыха и занятий спортом для всех жителей города и гостей города ВладимираФото www.pxfuel.com