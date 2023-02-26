Работники владимирской станции скорой помощи, c января оставшиеся без стимулирующих выплат в размере от 11 до 22 тысяч рублей, не смогли решить проблему на встрече с министром здравоохранения

Работники владимирской станции скорой помощи, c января оставшиеся без стимулирующих выплат в размере от 11 до 22 тысяч рублей, не смогли решить проблему на встрече с министром здравоохранения региона Артемом Осиповым и направили жалобу губернатору Александру Авдееву и президенту РФ Владимиру Путину. Напомним, медики владимирской ССМП рассказали, что с января их лишили стимулирующей выплаты за