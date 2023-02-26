20 молодых семей Владимирской области получат сертификаты от одного до двух с половиной миллионов...

20 молодых семей Владимирской области получат сертификаты от одного до двух с половиной миллионов рублей на улучшение жилищных условий.27 февраля 20 молодых семей нашего города получат сертификаты на приобретение жилья по программе «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», в своем Послании Федеральному Собранию Президент сказал о мерах социальной поддержки молодым семьям с детьми14 семей с тремя детьми передадим сертификаты на сумму 2 млн 254 455 руб. каждый, 6 семей с двумя детьми - на сумму по 1 млн 803 564 руб.Средства предназначены на приобретение готового жилья, погашения процентов по жилищным кредитам или как взнос на строительство собственного дома.Фото pxfuel.com