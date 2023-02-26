25-летний вор из Владимирской области совершал кражи из сетевых магазинов самообслуживания. Об...

25-летний вор из Владимирской области совершал кражи из сетевых магазинов самообслуживания.Об этом сообщается на официальном сайте прокуратуры региона. Молодой человек обвиняется в совершении 15 типичных преступлений.Стало известно, что ранее он уже привлекался к административной ответственности за мелкие кражи. Правда, выводы так и не сделал.В настоящее время установлено, что обвиняемый многократно воровал продукты питания и бытовую химию из сетевых магазинов Александровского района. Общая сумма похищенного - более 38 000 рублей.Как итог: «серийный вор продуктов питания» свою вину признал. Рассматривать дело предстоит Александровскому городскому суду.Фото: pxfuel.com