26 февраля жители Владимирской области традиционно отметят Прощеное воскресенье. Сегодня, 26...

26 февраля жители Владимирской области традиционно отметят Прощеное воскресенье.Сегодня, 26 февраля перед началом Великого поста, православные отмечают Прощеное воскресенье. В этот день просят друг у друга прощения, чтобы не нести в пост старые обиды.Просить прощения принято в этот день не только в храме, но и дома - у близких, родных, знакомых и вообще у всех, кого человек мог вольно или невольно обидеть.Какие правильные слова говорить в Прощёное воскресенье?В Прощёное воскресенье просто скажите человеку, перед которым решили извиниться: "Прости меня". Не нужно объяснять почему вы поступили именно так. Но и Важно, чтобы просьба о прощении не была чисто формальностью.Человек обязательно должен вкладывать смысл и искренность в свои слова.Что нужно ответить на просьбу о прощении?Обычно на просьбу извинить кого-то из близких или знакомых, можно ответить:«Бог простит, и я прощаю», другой вариант: «Бог простит, а я давно простил». В молитве "Отче наш" говорится: "Якоже и мы оставляем должником нашим". Как поясняет священнослужитель, это означает, что мы просим прощения у Бога, поскольку сами в этот день отпускаем грехи родным.Фото pxfuel.com