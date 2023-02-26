На территории Владимирской области за прошедшие сутки 26 февраля 2023 года лабораторно подтверждено...

На территории Владимирской области за прошедшие сутки 26 февраля 2023 года лабораторно подтверждено 76 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.16 — во Владимире10 — в Муромском районе13 — в Ковровском районе3 — в Кольчугинском районе3 — в Александровском районе5 — в Юрьев-Польском районе8 — в Гусь-Хрустальном районе2 — в Радужном1 — в Киржачском районе6 — в Камешковском районе2 — в Гороховецком районе2 — в Меленковском районе2 — в Вязниковском районе1 — в Селивановском районе2 — в Суздальском районеВсего на территории Владимирской области зарегистрировано 180774 случаев заболевания.