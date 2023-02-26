На территории Владимирской области за прошедшие сутки 26 февраля 2023 года лабораторно подтверждено...
На территории Владимирской области за прошедшие сутки 26 февраля 2023 года лабораторно подтверждено 76 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.
16 — во Владимире
10 — в Муромском районе
13 — в Ковровском районе
3 — в Кольчугинском районе
3 — в Александровском районе
5 — в Юрьев-Польском районе
8 — в Гусь-Хрустальном районе
2 — в Радужном
1 — в Киржачском районе
6 — в Камешковском районе
2 — в Гороховецком районе
2 — в Меленковском районе
2 — в Вязниковском районе
1 — в Селивановском районе
2 — в Суздальском районе
Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 180774 случаев заболевания.