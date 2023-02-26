Фельдшеры скорой помощи во Владимире просят у президента и губернатора решить проблемы нехватки...

Фельдшеры скорой помощи во Владимире просят у президента и губернатора решить проблемы нехватки медицинского персонала и отмены стимулирующих выплат.Сотрудники станции скорой помощи города Владимира написали коллективное обращение к президенту России Владимиру Путину и губернатору Владимирской области Александру Авдееву. Медицинские работники просят вернуть им отмененные стимулирующие выплаты за январь и обеспечить финансирование в таком объеме, чтобы больше не допускать снижения зарплат. Подписи под письмом оставили 100 человек.В обращении медики рассказали об острой нехватке дежурных бригад.– Врачи, фельдшеры, медсестры и водители скорой помощи работают в сложных условиях, не щадя своих сил и здоровья. Вместо 35 бригад на 350 тыс. жителей Владимир обслуживают только 20. При этом обещанную зарплату в 88 тыс. рублей для врачей и 52 тысячи для фельдшеров большая часть медперсонала не получает, даже работая сверх ставки, – следует из документа.Работники скорой потребовали вернуть в полном объеме выплаты за январь 2023 года и обеспечить полное финансирование станции скорой медицинской помощи.Также фельдшеры просят у президента и губернатора создать для решения проблемы межведомственную рабочую группу, куда помимо медиков должны войти представители прокуратуры, правительства Владимирской области, территориального фонда ОМС, трудовой инспекции, а также депутаты регионального Законодательного Собрания.Министр здравоохранения Артем Осипов встретился с работниками скорой медицинской помощи. Он пытался убедить медиков, что их законно лишили 100% премий за интенсивность в январе. Зарплата уменьшилась, по словам Артема Осипова, только у тех медработников, которые не выходили на дежурство в праздничные дни.Таким образом, отмена стимулирующих выплат сотрудникам скорой помощи грозит жителям города Владимира, так как пострадают пациенты, к которым скорая будет приезжать с большой задержкой, а медики и водители не будут справляться с работой из-за большего количества вызовов.Фото pxfuel.com