Как будут отдыхать жители Владимирской области в первый весенний месяц? В первом весеннем месяце...

Как будут отдыхать жители Владимирской области в первый весенний месяц?В первом весеннем месяце отмечается праздник 8 марта — Международный женский день.В Трудовом кодексе закреплено, если выходной и нерабочий праздничный день совпадают, то отдых переносится. Так как в 2023 году 8 марта выпадает на среду, это правило не применяется. Во вторник, 7 марта, рабочий день сокращается на один час.В марте будет 9 выходных дней: 4, 5, 11, 12, 18, 19, 25, 26 и, соответственно, 8 марта.Немного из истории:Впервые этот праздник отмечался в России в 1913 году, а в Штатах — еще 28 февраля 1909 года. Праздничным и нерабочим он стал в стране согласно указу Президиума Верховного совета СССР от 8 мая 1965 года.Фото pxfuel.com