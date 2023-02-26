Гуляете Масленицу? Тогда присоединяемся к Марии Платанюк и отправляемся в древний Суздаль. О...

Гуляете Масленицу? Тогда присоединяемся к Марии Платанюк и отправляемся в древний Суздаль. О традициях и программе этого дня, в её репортаже.Город-сказка. Город - магнит. Хранитель тысячелетней истории. Всё это он, древний Суздаль! Притягательный в любое время года. В "длинные февральские" выходные в Суздале настоящий туристический бум. На Масленицу за яркими впечатлениями сюда приезжают семьями. Чтобы сменить, к примеру столичные пробки и "подземку" на "сани быстрые". И "надышаться" Суздалем!Надежда Кокшарова, турист (г. Москва):-Вообще Суздаль очень культурный город. У него очень богатая история. И само пребывание здесь приносит очень много положительных эмоций.Владимир Чибисов, турист (г. Гаврилов Посад):- Вся эта прелесть русских городов, часто они тоже белоснежные. Великолепно выглядят именно на фоне русской зимы. И Масленица была всегда торжественная. Особенно на картинах Кустодиева она хороша.Масленицу обожают и местные жители. Вера Юрина живёт в Суздале много лет. Древний город в праздники- любимая тема её видеоблога. Чучело Масленицы работы Веры Юриной на Сырной Седмице стало первым на Масленичной Аллее. Она традиционно появляется на улице Кремлёвской.Вера Юрина, жительница г. Суздаля:- Три дня я делала работу. Это тоже на обруче всё делала. Мой самый любимый праздник Масленица.Историк Алла Зайкова, директор филиала Владимиро-Суздальского музея-заповедника рассказывает: русскую зиму всегда провожали весело и шумно. Вот уникальные фото начала 20-ого столетия. В объективе- жители Владимирской губернии. Катания на санях, праздничные гуляния, сжигание чучела Масленицы, и конечно, широкий праздничный стол. Ведь сразу после Прощёного воскресенья православных ждал самый долгий и самый строгий - Великий пост.Алла Зайкова, директор суздальского филиала Владимиро-Суздальского музея-заповедника:- Значительный всплекс таких эмоций, кухни. Русская кухня! Это Мясопуст. Неделя Мясопуста. Когда нельзя было уже есть мясную пищу, но допускалась молочная, жирная, делали значительные заготовки. И неслучайно даже была такая поговорка: "Масленица- объедаха, денег прибираха". Тратились люди на Масленицу.Прогнать зиму и ускорить наступление весны.Погрузиться в мир исконно русских традиций и увидеть, как отмечали Масленицу на Руси, можно будет сегодня в музее деревянного зодчества. Основная программа стартует в полдень. Для гостей готовят 12 анимационных площадок. И одно из главных событий после долгого перерыва в Суздаль возвращаются гусиные потехи за любовь!Алла Зайкова, директор суздальского филиала Владимиро-Суздальского музея-заповедника:- Это порода гусей. Она вот так живёт. Она вот так развивается. Она вот так сохраняется. Они так сражаются за любовь своей гусыни. Именно в феврале- марте это происходит. Это зрелище яркое, традиционное. Оно у нас тоже бытовало. Известно, что в Вязниковском уезде были эти весенние игры.Масленицу сегодня отмечают и на музейных, и на городских площадках. Широкой поступью Русская Масленица пройдёт по всему Суздалю. Городу, который навсегда остаётся в сердце.Мария Платанюк:- Древний Суздаль - город с тысячелетней историей- прочно удерживает позиции лидера внутреннего туризма. Самым популярным маршрутом Суздаль станет и на Масленицу. Сюда едут за чувством истории, чувством Родины и, конечно же, Суздаль - тот самый город, который пробуждает генетический код.Мария Платанюк, Александр Чунаев "Вести-Владимир"