Людмила Швец из Владимирской области выступила на программе Андрея Малахова с песней...

Людмила Швец из Владимирской области выступила на программе Андрея Малахова с песней "Молитва"Людмила Швец из Вязников выступила на программе Андрея Малахова "Песни от всей души". Выпуск вышел в День защитников Отечества.Женщина исполнила "Молитву" - своеобразный гимн матерей, которые ждут или ждали своих дорогих сыновей из горячих точек. Песню она посвятила своему сыну Олегу, который погиб 1 мая 2022 года в ходе спецоперации на Украине.Всю свою боль и горечь потери она выразила песней, заставив зрителей пролить слёзыФото и видео телеканал Россия - 1