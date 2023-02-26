В специальном выпуске программы Андрея Малахова «Песни от всей души» выступила мать погибшего в СВО вязниковца Людмила Швец.

В специальном выпуске программы Андрея Малахова «Песни от всей души» на канале «Россия-1» выступила мать погибшего в СВО вязниковца Людмила Швец. Она исполнила песню «Молитва», которую посвятила сыну Олегу и всем погибшим.Выступление растрогало зрителей. Многие слушали песню со слезами на глазах.Людмила Швец рассказала, что сын учился в кадетском классе, затем поступил в военное училище. Три раза участвовал в параде Победы на Красной площади.На спецоперации оказался с первого дня. Погиб в мае. Посмертно награждён орденом Мужества.