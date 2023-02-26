27 февраля 2023 года проходит народный праздник Кирилл Весноуказчик и церковное Начало Великого...
27 февраля 2023 года проходит народный праздник Кирилл Весноуказчик и церковное Начало Великого поста. На Руси Кирилла называли Весноуказчиком, так как по погоде в этот день судили о весне. Если погода была хорошей, это предвещало близкие морозы. Еще в этот день зародилась традиция пить горячий сбитень - напиток из меда с пряностями, очень популярный среди славян.
Что можно делать 27 февраля 2023 года?
1. На Кирилла обязательно готовили ароматный горячий сбитень. Напиток варили из разных сортов меда, патоки, трав и пряностей.
2. Удачный день для покупок — все купленное будут хорошим и прослужит долго.
3. День благоприятен для учёбы и науки, учёных и изобретателей.
Что нельзя делать 27 февраля 2023 года?
1. В этот день нельзя посещать косметолога, зубного врача, салоны красоты и парикмахерские - к проблемам со здоровьем
2. Нельзя в этот день остатками хлеба кормить птиц — один из членов семьи может уйти.
3. Нельзя грустить, предаваться унынию, скорбным мыслям и воспоминаниям — иначе весь год тоже пройдёт в грусти.
Народные приметы на 27 февраля 2023 года
Хорошая, солнечная и тёплая погода — в ближайшее время ударят морозы.
Тучи сошлись в одном месте — к ненастью.
Много снега на полях — к богатому урожаю хлебов.
Мороз — лето будет жарким и солнечным.
Птицы распелись и расщебетались – к потеплению в ближайшее время.
Фото pxfuel.com