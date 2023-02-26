Бог всех рассудит

Бог всех рассудитПосле событий 24 февраля 2022 года многие звезды покинули родные палестины. Алла Пугачева вместе с детьми Лизой и Гарри частным бортом улетела на Землю Обетованную. Чулпан Хаматова живет теперь в Латвии. Татьяна Лазарева эмигрировала в Испанию. Уроженка Литвы Ингеборга Дапкунайте с сыном обитает в Бельгии. Рената Литвинова и Земфира обосновались во Франции.Актриса Елена Борзова об уехавших коллегах говорит просто: "Мне их жалко!" По ее словам, это люди, "потерявшие себя и Родину". "Это две, но очень существенные потери", – замечает знаменитая актриса."Как у них сложится дальнейшая жизнь? К каким выводам и оценкам они придут через два-три года?" – задает Борзова риторические вопросы.И всем, кто не предал Отечество, она советует: "Нам, сам главное, не терять свою уверенность в победе! Созидать будущее своей страны!"Елена Борзова стала участницей Первого Открытого российского фестиваля отечественного кино "Черноречье Фест", который организован при поддержке Правительства Нижегородской области и администрации города Дзержинска, а также в рамках программы социальных инвестиций СИБУРа "Формула хороших дел". Ее мастер-классы по актерскому мастерству произвели фурор.